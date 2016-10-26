Сергей Жуков: Серия Акинфеева? Это как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя»

Солист группы «Руки вверх» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков поделился мнением о серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов, где он пропускал мячи в 40 матчах подряд.

«Ничего смешного в этом нет, для Игоря в первую очередь. В игре с «Монако» пропустить на последних минутах - это какая-то шаманщина. К сожалению, наша любимая защита преподнесла «подарок». Конечно, он расстраивается. Это то же самое, как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя», и все бы ждали, когда я наконец выучу слова. Мы с друзьями успокаиваем Игоря, в большинстве случаев его вины совсем нет. В матчах Лиги чемпионов попадаются прекрасные команды. Мы все ждем и желаем, чтобы серия закончилась», - сказал Жуков в интервью телеканалу «360».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команда Леонида Слуцкого в трех играх набрала два очка и занимает последнее место в группе, где ее соперниками являются «Монако», «Тоттенхэм» и «Байер».