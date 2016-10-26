«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин сделал результативную передачу
«Питтсбург» дома взял верх над «Флоридой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Хозяева льда по ходу матча уступали со счетом 0:2, однако нашли в себе силы перевернуть игру. Первую шайбу у них забросил Сидни Кросби, который проводил первую в нынешнем сезоне встречу. Одним из его ассистентов выступил россиянин Евгений Малкин. У «пингвинов» также отличились Карл Хагелин и Эрик Фер.
У гостей голы забили Райлли Смит и Марк Писик.
28 октября «Питтсбург» примет «Айлендерс», а «Флорида» в тот же день сыграет на выезде с «Торонто».
НХЛ
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Матч
Питтсбург - Флорида - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Смит (Сивиур, Матесон), 18:02 (0:1). Писик (Маркессо, Харпер), 26:08 (0:2). Кросби (Малкин, Кессел), 33:41 (1:2). Хагелин (Бонино), 45:36 (2:2). Фер (Каллен, Кюнхакль), 49:42 (3:2).
Место и дата
26 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция