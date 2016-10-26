«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин сделал результативную передачу

«Питтсбург» дома взял верх над «Флоридой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Хозяева льда по ходу матча уступали со счетом 0:2, однако нашли в себе силы перевернуть игру. Первую шайбу у них забросил Сидни Кросби, который проводил первую в нынешнем сезоне встречу. Одним из его ассистентов выступил россиянин Евгений Малкин. У «пингвинов» также отличились Карл Хагелин и Эрик Фер.

У гостей голы забили Райлли Смит и Марк Писик.

28 октября «Питтсбург» примет «Айлендерс», а «Флорида» в тот же день сыграет на выезде с «Торонто».

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