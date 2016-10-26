Голевая передача Марченко помогла «Детройту» одолеть «Каролину»

Александр Радулов: Мне было нелегко вернуться в НХЛ, я не играл в лиге восемь лет

Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1) поблагодарил болельщиков за теплый прием.