Голевая передача Марченко помогла «Детройту» одолеть «Каролину»
«Детройт» дома взял верх над «Каролиной» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличились Томас Ванек, Дилан Ларкин (дважды) и Андреас Атанасиу. Результативную передачу записал в свой актив российский защитник «крыльев» Алексей Марченко.
У гостей шайбы забросили Джордан Стаал и Виктор Раск.
«Детройт» одержал пятую победу кряду. 28 октября команда Джеффа Блашилла сыграет на выезде с «Сент-Луисом», а ее сегодняшний соперник днем позже примет «Рейнджерс».
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Матч
Детройт - Каролина - 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Ванек (Хелм, Атанасиу), 4:53 (1:0). Ларкин (Зеттерберг), 11:51 (2:0). Ларкин (Марченко, Нюквист), 15:55 (3:0). Стаал (Песке), 26:43 (3:1). Раск (Нестрашил, Хэнифин), 33:12 (3:2). Атанасиу (Отт, Гленденинг), 37:04 (4:2).
Место и дата
26 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция