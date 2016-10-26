«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто», Кучеров и Наместников набрали по три очка
«Торонто» дома уступил «Тампе-Бэй» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.
В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (дважды), Александр Киллорн, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Джонатан Друэн.
Отметим, что российские нападающие «молний» также записали в свой актив по две результативные передачи.
У хозяев льда шайбы забросил Вильям Нюландер, Джеймс ван Римсдайк, которому ассистировал российский защитник Никита Зайцев, и Остон Мэттьюз.
28 октября «Торонто» примет «Флориду», а «Тампа-Бэй» в тот же день сыграет на выезде с «Монреалем».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Тампа-Бэй - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)
Голы:
Стэмкос (Шустр), 1:19 (0:1). Киллорн (Кобёрн, Пойнт), 7:15 (0:2). Стэмкос (Кучеров, Шустр), 17:12 (0:3). Хедман (Стэмкос, Кучеров), 27:23 (0:4). Нюландер (Кадри, Мэттьюз), 39:03 (1:4). Кучеров (Стэмкос, Наместников), 46:45 (1:5). ван Римсдайк (Зайцев, Райлли), 48:28 (2:5). Мэттьюз (Нюландер), 49:47 (3:5). Наместников (Строльман, Джонсон), 55:10 (3:6). Друэн (Кучеров), 55:56 (3:7).
Место и дата
26 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция