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«Кливленд» разгромил «Нью-Йорк», Ирвинг набрал 29 очков

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Действующий чемпион НБА «Кливленд» в стартовом матче регулярного чемпионата нынешнего сезона дома крупно обыграл «Нью-Йорк (117:88).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, набравший 29 очков.

В составе гостей больше всех баллов (19) записал в свой актив Кармело Энтони.

29 октября «Кливленд» сыграет в гостях с «Торонто», а «Нью-Йорк» днем позже примет «Мемфис».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Кливленд - Нью-Йорк - 117:88

Место и дата

26 октября 03:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция


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