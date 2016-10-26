«Кливленд» разгромил «Нью-Йорк», Ирвинг набрал 29 очков
Действующий чемпион НБА «Кливленд» в стартовом матче регулярного чемпионата нынешнего сезона дома крупно обыграл «Нью-Йорк (117:88).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, набравший 29 очков.
В составе гостей больше всех баллов (19) записал в свой актив Кармело Энтони.
29 октября «Кливленд» сыграет в гостях с «Торонто», а «Нью-Йорк» днем позже примет «Мемфис».
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Место и дата
26 октября 03:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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