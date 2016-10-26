Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»
«Филадельфия» дома взяла верх над «Баффало» (4:3 Б.) в регулярном чемпионате НХЛ.
На 36-й минуте хозяева льда уступали со счетом 0:3. Отличились Тайлер Эннис и Мэтт Моулсон (дважды).
Однако «летчики» нашли в себе силы отыграться - шайбы на счету Трэвиса Конечны, которому ассистировал российский защитник Иван Проворов, Брейден Шенн, Марк Штрайт и Клод Жиру.
Судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов, в которой победу «Флаерс» принесли точные броски Жиру и Якуба Ворачека.
28 октября «Филадельфия» примет «Аризону», а «Баффало» в тот же день сыграет дома с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Баффало - 4:3 Б. (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Эннис (Фрэнсон, Гиргенсонс), 22:06 (0:1). Моулсон (О'Райлли Р.), 23:56 (0:2). Моулсон (Окпосо, Ристолайнен), 35:43 (0:3). Конечны (Штрайт, Проворов), 44:30 (1:3). Шенн (Штрайт, Жиру), 57:04 (2:3). Штрайт (Симмондс, Жиру), 58:09 (3:3).
Победный буллит:
Ворачек - 4:3.
Место и дата
26 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция