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«Ростов» погашает долги за счет средств от участия в Лиге чемпионов

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бонусы, полученные от УЕФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, «Ростов» направляет на погашение своих задолженностей, сообщают «Известия».

По данным издания, платеж на счет российского клуба поступил в конце сентября. Основная часть перечисленных средств - не менее 800 миллионов рублей - ушла на погашение большей части задолженностей донского клуба по налогам, кредитам, перед Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования, а также зарплатам и премиальным футболистов, тренеров и сотрудников команды.

- Мы вышли на завершающую стадию процесса ликвидации долгов, - приводят «Известия» слова генерального директора «Ростова» Владимира Крупина.

Напомним, в марте УЕФА обнародовал размер премиальных, которые клубы будут получать в 2016-2018 годах за участие в Лиге чемпионов. Каждому участнику группового этапа полагается по €12 млн. За победу в одном матче группового турнира УЕФА будет платить командам €1,5 млн, а за ничью - €500 тыс. 

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