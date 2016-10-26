Владимир Ткачев: В сборной немного другой уровень

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.

- Когда узнали о вызове в сборную на Кубок Карьяла?

- Только после игры, в раздевалке. Поеду, буду доказывать. Все как обычно.

- Не были удивлены вызову?

- Если бы вызов не пришел, просто готовились бы с командой к дальнейшим матчам. Вызвали, думаю, будет хороший опыт. Там немного другой уровень.

- Как можете прокомментировать игру?

- Могли решить исход игры и раньше, во втором периоде были хорошие моменты. Но не забили, пропустили гол, хорошо, что в третьем периоде не позволили сопернику забить. Стас Галимов сделал суперсэйв.

Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

В российскую команду вызваны следующие игроки.



