Владимир Ткачев: В сборной немного другой уровень
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после победы над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в Кубке Карьяла.
- Когда узнали о вызове в сборную на Кубок Карьяла?
- Только после игры, в раздевалке. Поеду, буду доказывать. Все как обычно.
- Не были удивлены вызову?
- Если бы вызов не пришел, просто готовились бы с командой к дальнейшим матчам. Вызвали, думаю, будет хороший опыт. Там немного другой уровень.
- Как можете прокомментировать игру?
- Могли решить исход игры и раньше, во втором периоде были хорошие моменты. Но не забили, пропустили гол, хорошо, что в третьем периоде не позволили сопернику забить. Стас Галимов сделал суперсэйв.
Напомним, Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне и пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).
В российскую команду вызваны следующие игроки.