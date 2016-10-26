«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Коламбус», Бобровский сделал 27 сэйвов

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Коламбусом» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник «королей» Алек Мартинес.

Отметим, что по ходу матча «Лос-Анджелес» дважды отыгрывался. У гостей голы на счету форвардов Брэндона Саада и Кэма Эткинсона. В составе хозяев в основное время забивали нападающий Анже Копитар и защитник Дрю Даути.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. Теперь у него 12 пропущенных голов в пяти матчах сезона.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу в шести матчах и поднялся на десятое место Западной конференции.

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