«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Коламбус», Бобровский сделал 27 сэйвов
«Лос-Анджелес»
одержал победу над «Коламбусом» (3:2 OT) в домашнем матче
регулярного чемпионата НХЛ.
Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил защитник «королей» Алек Мартинес.
Отметим, что по ходу матча «Лос-Анджелес» дважды отыгрывался. У гостей голы на счету форвардов Брэндона Саада и Кэма Эткинсона. В составе хозяев в основное время забивали нападающий Анже Копитар и защитник Дрю Даути.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков. Теперь у него 12 пропущенных голов в пяти матчах сезона.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу в шести матчах и поднялся на десятое место Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лос-Анджелес - Коламбус - 3:2 О.Т. (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Саад (Фолиньо, Савар), 21:31 (0:1). Копитар (Гилберт, Тоффоли), 33:40 (1:1). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 34:51 (1:2 - бол.). Даути (Браун, Шор), 54:03 (2:2). Мартинес (Тоффоли, Пирсон), 61:14 (3:2).
Место и дата
26 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция