«Сент-Луис» проиграл Калгари, Тарасенко сделал голевую передачу
«Сент-Луис» дома
потерпел поражение от «Калгари» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде защитники «огоньков» Деннис Уайдман и Дерик Энгелланд дважды поразили ворота хозяев. После перерыва преимущество «Калгари» увеличил форвард Сэм Беннетт.
«Сент-Луис» отыграл одну шайбу после броска защитника Кевина Шаттенкирка, которому ассистировал форвард Владимир Тарасенко. Теперь на счету ассистента капитана «блюзменов» 8 (4+4) очков в семи матчах, что позволяет российскому форварду занимать 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Окончательный счет установил нападающий «Калгари» Джонни Годро.
Отметим, что ворота «Калгари» защищал бывший голкипер «Сент-Луиса» Брайан Эллиотт, отразивший 23 броска.
Команды играли друг с другом во второй раз за три дня. В ночь на воскресенье «Сент-Луис» победил в гостях со счетом 6:4.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Калгари - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы:
Уайдман (Брауэр, Годро), 3:54 (0:1 - бол.). Энгелланд (Верстиг, Беннетт), 10:30 (0:2). Беннетт (Хэмилтон, Ткачук), 22:16 (0:3). Шаттенкирк (Тарасенко, Парайко), 45:49 (1:3 - бол.). Годро (Стэйджан, Ферланд), 58:49 (1:4 - п.в.).
Место и дата
26 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция