Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сент-Луис» проиграл Калгари, Тарасенко сделал голевую передачу

Комментарии

«Сент-Луис» дома потерпел поражение от «Калгари» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде защитники «огоньков» Деннис Уайдман и Дерик Энгелланд дважды поразили ворота хозяев. После перерыва преимущество «Калгари» увеличил форвард Сэм Беннетт.

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу после броска защитника Кевина Шаттенкирка, которому ассистировал форвард Владимир Тарасенко. Теперь на счету ассистента капитана «блюзменов» 8 (4+4) очков в семи матчах, что позволяет российскому форварду занимать 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Окончательный счет установил нападающий «Калгари» Джонни Годро.

Отметим, что ворота «Калгари» защищал бывший голкипер «Сент-Луиса» Брайан Эллиотт, отразивший 23 броска.

Команды играли друг с другом во второй раз за три дня. В ночь на воскресенье «Сент-Луис» победил в гостях со счетом 6:4.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сент-Луис - Калгари - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы:

Уайдман (Брауэр, Годро), 3:54 (0:1 - бол.). Энгелланд (Верстиг, Беннетт), 10:30 (0:2). Беннетт (Хэмилтон, Ткачук), 22:16 (0:3). Шаттенкирк (Тарасенко, Парайко), 45:49 (1:3 - бол.). Годро (Стэйджан, Ферланд), 58:49 (1:4 - п.в.).

Место и дата

26 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Питтсбург» подарил Ягру табличку, сделанную из материала с крыши прошлой арены команды«Питтсбург» сделал подарок своему бывшему игроку Яромиру Ягру, который сейчас выступает за «Флориду».«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Коламбус», Бобровский сделал 27 сэйвов«Лос-Анджелес» одержал победу над «Коламбусом» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Питтсбург» победил «Флориду», «Тампа-Бэй» была сильнее «Торонто» и другие матчиРезультаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»«Филадельфия» дома взяла верх над «Баффало» (4:3 Б.) в регулярном чемпионате НХЛ.«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто», Кучеров набрал четыре очка, Наместников - два«Торонто» дома уступил «Тампе-Бэй» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.Голевая передача Марченко помогла «Детройту» одолеть «Каролину»«Детройт» дома взял верх над «Каролиной» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин сделал результативную передачу«Питтсбург» дома взял верх над «Флоридой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.Голкипер «Бостона» Худобин пропустит три недели из-за травмыВратарь «Бостона» Антон Худобин пропустит около трех недель. Хоккеист получил травму.Кэри Прайс: Радулов заряжает команду своим энтузиазмомГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча регулярного чемпионата НХЛ высказался об эмоциях своего партнера по команде форварда Александра Радулова.Тарасенко признан спортсменом года в Сент-ЛуисеТарасенко признан спортсменом года в Сент-ЛуисеФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко назван лучшим спортсменом города по версии Спортивного клуба штата Миссури.Макс Пачиоретти: Когда Радулов празднует голы, он заряжает энергией всю командуКапитан «Монреаля» Макс Пачиоретти высказался о форварде Александре Радулове после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).Александр Радулов: Мне было нелегко вернуться в НХЛ, я не играл в лиге восемь летФорвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1) поблагодарил болельщиков за теплый прием.Эрхофф вернулся в Европу после 13 лет в НХЛЗащитник Кристиан Эрхофф подписал контракт с «Кельном». 34-летний игрок обороны вернулся в немецкую лигу после 13 сезонов в НХЛ.Радулов – третья звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт организации.«Наконец-то Радулов отжег в НХЛ! Его лучший матч с 2008 года». 5 гвоздей (видео)«Наконец-то Радулов отжег в НХЛ! Его лучший матч с 2008 года». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Голевой пас Анисимова не помог Чикаго» в матче с «Калгари»Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Калгари».Гол и два паса Радулова принесли «Монреалю» победу над «Филадельфией»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».Анисимов признан второй звездой игровой недели в НХЛРоссийский центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов признан второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ.Кросби оправился от сотрясения мозга и готов вернуться на ледКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби преодолел последствия травмы головы и вернулся к тренировкам с командой.

Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Калгари
Калгарикалендарьстатистика
Сэм Беннетт
Сэм Беннеттвсе новости
Дерик Энгелланд
Дерик Энгелландвсе новости
Деннис Уайдман
Деннис Уайдманвсе новости
Кевин Шэттенкирк
Кевин Шэттенкирквсе новости
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
Джонни Годро
Джонни Годровсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение