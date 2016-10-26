«Сент-Луис» проиграл Калгари, Тарасенко сделал голевую передачу

«Сент-Луис» дома потерпел поражение от «Калгари» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде защитники «огоньков» Деннис Уайдман и Дерик Энгелланд дважды поразили ворота хозяев. После перерыва преимущество «Калгари» увеличил форвард Сэм Беннетт.

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу после броска защитника Кевина Шаттенкирка, которому ассистировал форвард Владимир Тарасенко. Теперь на счету ассистента капитана «блюзменов» 8 (4+4) очков в семи матчах, что позволяет российскому форварду занимать 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Окончательный счет установил нападающий «Калгари» Джонни Годро.

Отметим, что ворота «Калгари» защищал бывший голкипер «Сент-Луиса» Брайан Эллиотт, отразивший 23 броска.

Команды играли друг с другом во второй раз за три дня. В ночь на воскресенье «Сент-Луис» победил в гостях со счетом 6:4.

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