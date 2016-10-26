Бобровский спасает, Кононов учится, а Знарок шутит – все главные новости утра.

1. НХЛ. «Тампа» забросила 7 шайб «Торонто», «Миннесота» забила 5 «Бостону», Малкин набрал одно очко, а Кучеров – четыре: все результаты ночи. «Коламбус» Боровского проиграл, но вратарь сборной России сделал 27 сейвов.

2. В НБА стартовал регулярный чемпионат. В первой же игре «Кливленд» Леброна разгромил «Нью-Йорк» с Кармело Энтони. Энтони утешился 19 очками. Сегодня играют остальные, у нас к сезону готово превью, в котором перечислены все главные сюжеты и истории.

3. В КХЛ на Западе снова синхронно побеждают СКА и ЦСКА. Лидируют, соответственно, тоже они. За ЦСКА наблюдал наш корреспондент, он сообщает подробности.

4. В серии А «Дженоа» остановила «Милан», который пытается угнаться за «Ювентусом» - генуэзцы победили в единственном вынесенном матче тура.

5. В Кубке английской лиги в центральном матче «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм». Параллельно «Арсенал» обыграл «Рединг».

6. «Ростов» в очередной раз начинает погашать долги. Со спонсорами беда, но теперь на эти цели идут премиальные от УЕФА.

7. Объявлен состав сборной России по хоккею. В нее снова не вызван Ковальчук, а наш глава федерации Третьяк опять высказался, когда это было необязательно Знарок, в свою очередь, пошутил.

8. В Евролиге очередные матчи сыграли «УНИКС» и ЦСКА. Казанцы проиграли, москвичи нет.

9. Бой Владимира Кличко снова откладывается. Неясно даже, вернется ли Владимир на ринг. Разбираем этот вопрос подробно.

10. Олег Кононов отправился на стажировку в «Челси». В интервью «Советскому спорту» он объясняет, чему именно собирается научиться у Конте.

11. Наш обозреватель подсчитал, скоро ли Маша Шарапова сможет вернуться на первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов. Оказалось, что сможет уже в ближайшее время.

12. И, наконец, главное чтиво осени: в издательстве ЭКСМО выходит книга Алексея Смертина.

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Цитата дня: «Серия Акинфеева? Это как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя»!» (солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков)























