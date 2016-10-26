«Питтсбург» подарил Ягру табличку, сделанную из материала с крыши прошлой арены команды

«Питтсбург» сделал подарок своему бывшему игроку Яромиру Ягру, который сейчас выступает за «Флориду».

Перед матчем команд в регулярном чемпионате 44-летнему чешскому форварду вручили памятную табличку, сделанную из материала с крыши Civic Arena, на которой «пингвины» играли с 1967 по 2010 годы. На табличке изображены фамилия Ягра, его 68-й номер и логотип 50-летнего юбилей «Питтсбурга».

The Penguins presented Jagr with this just now. pic.twitter.com/EC69e64EZe — Josh Yohe (@JoshYohe_PGH) 25 октября 2016 г.

«С Питтсбурга для меня все начиналось, – вспомнил форвард. – Когда я приехал сюда в 18 лет, то был еще маленьким мальчиком. Болельщики и клуб относились ко мне, будто я был их ребенком. Они понимали, как мне было сложно. Я не говорил по-английски, и все люди в городе хотели облегчить мою жизнь. Я был, наверное, первым или одним из первых европейцев в «Пингвинз». Все было по-другому. Я чувствовал, как мне все помогали. Так что у меня отличные воспоминания о том времени.

У нас была просто фантастическая команда. В ней было весело играть, весело учиться у Марио и других прекрасных хоккеистов. Я уже это как-то рассказывал в интервью, когда меня спросили про два титула. Но у нас была такая команда, что можно говорить «только два». Я ответил, что если бы у Марио не было проблем со спиной, то могло быть и три, и четыре. Команда была просто слишком хороша».

Напомним, Ягр играл в «Питтсбурге» с 1990 по 2001 годы. Вместе с клубом он завоевал два Кубка Стэнли (1991, 1992). Также за время выступления в составе «пингвинов» Ягр пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона), два раза «Тед Линдсэй Эворд» (лучший игрок сезона по версии игроков) и один раз «Харт Трофи» (самый ценный игрок сезона).