«Питтсбург» подарил Ягру табличку, сделанную из материала с крыши прошлой арены команды

«Питтсбург» сделал подарок своему бывшему игроку Яромиру Ягру, который сейчас выступает за «Флориду».

Перед матчем команд в регулярном чемпионате 44-летнему чешскому форварду вручили памятную табличку, сделанную из материала с крыши Civic Arena, на которой «пингвины» играли с 1967 по 2010 годы. На табличке изображены фамилия Ягра, его 68-й номер и логотип 50-летнего юбилей «Питтсбурга».

The Penguins presented Jagr with this just now. pic.twitter.com/EC69e64EZe