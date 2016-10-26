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Василий Березуцкий: «Спартак» много раз объявляли чемпионом, а потом ситуация менялась

Источник:  BobSoccerКомментарии

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

- Конечно, матч со «Спартаком» нельзя назвать рядовым. На такие игры всегда настраиваешься по-особому. Не столь важно, какие места занимают «Спартак» и ЦСКА перед очным противостоянием. Наши встречи всегда получаются интересными и запоминающимися. «Спартак» набрал очень хороший ход и регулярно набирает очки.

На данный момент, однако, сыграно всего 11 туров из 30, делать выводы очень рано. Сколько раз за последние 15 лет бывало, что спартаковцев после удачных матчей объявляли едва ли не чемпионами, но потом турнирная ситуация менялась. Не будем и сейчас загадывать раньше времени. В чемпионате еще играть и играть, - рассказал Березуцкий.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». 

«Спартак» делит лидерство в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», армейцы отстают от красно-белых на четыре очка.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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