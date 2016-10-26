Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года

Президент Уругвая Табаре Васкес и президент Аргентины Маурисио Макри провели встречу, на которой обсудили возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

В 2030 году будет отмечаться 100-летний юбилей с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае. В финале того турнира сошлись уругвайцы и аргентинцы.

Команда Уругвая одержала победу со счетом 4:2.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

