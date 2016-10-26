Сидни Кросби: Надеюсь, смогу провести полноценный сезон
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рад своему возвращению на лед после травмы.
- Когда ты пропустил так много времени, то хочется вступить в активную игру как можно скорее. И не важно, применишь ты силовой прием на ком-нибудь или же ударят тебя.
Я очень рад вернуться, сразу постараюсь сразу набрать форму. Сезон длинный. Счастлив снова играть. Надеюсь, что смогу провести полноценный сезон, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, самый ценный игрок Кубка мира-2016 пропустил начало регулярного чемпионата НХЛ из-за черепно-мозговой травмы.
Минувшей ночью он вернулся на лед в матче против «Флориды» и отметился заброшенной шайбой.
Матч
Питтсбург - Флорида - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Смит (Сивиур, Матесон), 18:02 (0:1 - бол.). Писик (Маркессо, Харпер), 26:08 (0:2). Кросби (Малкин, Кессел), 33:41 (1:2 - бол.). Хагелин (Бонино), 45:36 (2:2). Фер (Каллен, Кюнхакль), 49:42 (3:2).
Место и дата
26 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция