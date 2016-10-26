Сидни Кросби: Надеюсь, смогу провести полноценный сезон

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рад своему возвращению на лед после травмы.

- Когда ты пропустил так много времени, то хочется вступить в активную игру как можно скорее. И не важно, применишь ты силовой прием на ком-нибудь или же ударят тебя.

Я очень рад вернуться, сразу постараюсь сразу набрать форму. Сезон длинный. Счастлив снова играть. Надеюсь, что смогу провести полноценный сезон, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, самый ценный игрок Кубка мира-2016 пропустил начало регулярного чемпионата НХЛ из-за черепно-мозговой травмы.

Минувшей ночью он вернулся на лед в матче против «Флориды» и отметился заброшенной шайбой.