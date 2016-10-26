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Йенс Леманн может стать спортивным директором «Гамбурга»

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Бывший вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн может занять пост спортивного директора «Гамбурга», сообщает Hamburger Morgenpost.

«Гамбург» ведет поиски нового спортивного директора, чтобы освободить от этих обязанностей исполнительного директора клуба Дитмара Байерсдорфера.

Команда неудачно начала чемпионат Германии-2016/17. В данный момент северяне замыкают турнирную таблицу бундеслиги, набрав лишь 2 очка в восьми проведенных матчах.

Йенс Леманн завершил карьеру игрока в 2011 году. Он был основным вратарем сборной Германии на домашнем чемпионате мира 2006 и на Евро-2008.

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