Чемпионат Таиланда по футболу завершили досрочно из-за смерти короля

Правительство Таиланда приняло решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу из-за кончины короля Пумилона Адульядета (Рамы IX).

Монарх Пумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет. 14 октября в Таиланде был объявлен национальный траур продолжительностью в один год.

Изначально правительство страны отложило проведение последних пяти туров чемпионата страны на неопределенный срок, а затем приняло решение завершить турнир досрочно. В результате чемпионом Таиланда был объявле клуб «Муангтонг Юнайтед».