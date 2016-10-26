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Чемпионат Таиланда по футболу завершили досрочно из-за смерти короля

Источник:  AFPКомментарии

Правительство Таиланда приняло решение досрочно завершить чемпионат страны по футболу из-за кончины короля Пумилона Адульядета (Рамы IX).

Монарх Пумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет. 14 октября в Таиланде был объявлен национальный траур продолжительностью в один год.

Изначально правительство страны отложило проведение последних пяти туров чемпионата страны на неопределенный срок, а затем приняло решение завершить турнир досрочно. В результате чемпионом Таиланда был объявле клуб «Муангтонг Юнайтед».



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