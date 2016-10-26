Объединительный бой Кит Турман – Дэнни Гарсия запланирован на 4 марта
Объединительный бой в полусреднем весе между чемпионом WBA американцем Китом Турманом и чемпионом WBC, его соотечественником Дэнни Гарсией должен состояться 4 марта следующего года.
Предполагается, что транслировать поединок будет телеканал Showtime, который и анонсировал предстоящее событие.
Отметим, что в послужных списках обоих соперников на профессиональном ринге нет ни одного поражения.
Однако бой Гарсия - Турман состоится только в том случае, если 12 ноября Дэнни одержит победу над колумбийцем Самуэлем Варгасом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически