Объединительный бой Кит Турман – Дэнни Гарсия запланирован на 4 марта

Объединительный бой в полусреднем весе между чемпионом WBA американцем Китом Турманом и чемпионом WBC, его соотечественником Дэнни Гарсией должен состояться 4 марта следующего года.

Предполагается, что транслировать поединок будет телеканал Showtime, который и анонсировал предстоящее событие.

Отметим, что в послужных списках обоих соперников на профессиональном ринге нет ни одного поражения.

Однако бой Гарсия - Турман состоится только в том случае, если 12 ноября Дэнни одержит победу над колумбийцем Самуэлем Варгасом.

