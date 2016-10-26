День в истории. Дмитрию Сычеву – 33
Дмитрий СычевИсточник: Sovsport.ru
Сегодня исполняется 33 года бывшему нападающему «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрию Сычеву.
В 2002 году Сычев стал игроком московского «Спартака» и сыграл на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее.
После этого Дмитрий защищал цвета «Марселя», «Локомотива», минского «Динамо», нижегородской «Волги» и казахстанского клуба «Окжетпес».
Нападающий забил 15 мячей в 47 проведенных матчах за сборную России, став полуфиналистом Евро-2008. В составе «Локомотива» в 2004 году он стал чемпионом страны.
По опросу ВЦИОМ Дмитрий Сычев дважды становился самым популярным футболистом России (в 2005 и 2006 годах).
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