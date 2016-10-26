Жозе Моуринью: Жизнь в Манчестере – это катастрофа. Я не могу даже пройтись по улице

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на трудности своей частной жизни в Великобритании.

- Мои дети находятся в таком возрасте, что не могут следовать за мной, как раньше. Теперь моя семья живет по-другому. Купить дом? Пока я не знаю. Возможно, я найду хорошую квартиру, но не эти гигантские дома, про которые пишет пресса, что я собираюсь их купить.

Если я найду хорошее жилье с гаражом, возможно, я решусь на такой шаг. Но я совершенно не умею готовить. Вы знаете, на что способны папарацци. Для отеля и бренда одежды,для моих спонсоров это удивительно, так как инциденты происходят каждый день. Все знают название отеля, где я живу. Для фотографов это просто великолепно. Для меня это катастрофа, потому что иногда я не могу даже просто пройтись по улице. Я хочу пройти через мост и завернуть в ресторан, но не могу. Но у меня есть приложения, с помощью которых я могу заказать еду на дом, иногда я так и поступаю, - рассказал Моуринью.

Напомним, минувшим летом португалец сменил на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала.

В данный момент «МЮ» занимает лишь 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

29 октября в 10-м туре команда Моуринью на своем поле сыграет с «Бернли». А сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги.

