Денис Бояринцев: Уходил в «Спартак» на повышение, а в итоге лишился золотых медалей

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев рассказал о своем переходе из «Рубина» в «Спартак» и упущенной возможности вернуться в казанский клуб.

- Я согласился на переход в «Спартак», считал, что ухожу на повышение. Но, как показала история, лишился золотых медалей. С красно-белыми было лишь «серебро». При этом перед сезоном-2008 была возможность вернуться в «Рубин», Бекиич звал. Но я остался в «Спартаке».

Если честно, сейчас немного жалею о том решении. Чемпионства в «Рубине», конечно, моей карьере не хватило, - рассказал Бояринцев.

В составе красно-белых Денис Бояринцев четырежды становился серебряным призером чемпионатов России.

А будучи игроком «Рубина», завоевал бронзовую медаль в 2003 году. Напомним, казанский клуб выигрывал национальное первенство в 2008 и 2009 годах.

В данный момент Бояринцев входит в тренерский штаб новотроицкой «Носты».



