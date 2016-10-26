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Стивен Стэмкос – первая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В матче с «Торонто» (7:3) форвард сборной Канады на Кубке мира-2016 набрал 4 очка (2 гола + 2 результативные передачи).

Второй звездой дня признан форвард «Детройта» Дилан Ларкин, оформивший дубль в игре с «Каролиной» (4:2).

Третьей звездой стал голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон. Он сделал «шатаут» в матче с «Ванкувером» (3:0), отразив все 22 броска по своим воротам.

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