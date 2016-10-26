Аткинсон установила рекорд мира на короткой воде, Ефимова – вторая
Двукратный призер
чемпионата мира в Казани Алия Аткинсон установила новый рекорд мира на короткой
воде дистанции 50 метров брассом.
На восьмом этапе Кубка мира в Токио 27-летняя представительница Ямайки проплыла дистанцию за 28,64 секунды и превысила результат американки Джессики Харди (28,80). Прежний рекорд был установлен 19 ноября 2009 года в Берлине.
Второе место в Токио заняла двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова. Третьей завершила дистанцию американки Молли Ханнис.
Отметим, что три года назад в Токио Ефимова улучшила рекорд Харди, но позднее ее результат был аннулирован из-за нарушения допинговых правил.
Токио (Япония)
Кубок мира
8-й этап
Женщины
50 метров, брасс
1. Алия Аткинсон
(Ямайка) – 28,64 секунды
2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,19
3. Молли Ханнис (США) – 29,57