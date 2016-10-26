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Аткинсон установила рекорд мира на короткой воде, Ефимова – вторая

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный призер чемпионата мира в Казани Алия Аткинсон установила новый рекорд мира на короткой воде дистанции 50 метров брассом.

На восьмом этапе Кубка мира в Токио 27-летняя представительница Ямайки проплыла дистанцию за 28,64 секунды и превысила результат американки Джессики Харди (28,80). Прежний рекорд был установлен 19 ноября 2009 года в Берлине.

Второе место в Токио заняла двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова. Третьей завершила дистанцию американки Молли Ханнис.

Отметим, что три года назад в Токио Ефимова улучшила рекорд Харди, но позднее ее результат был аннулирован из-за нарушения допинговых правил.

Токио (Япония)
Кубок мира
8-й этап
Женщины
50 метров, брасс

1. Алия Аткинсон (Ямайка) – 28,64 секунды
2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,19
3. Молли Ханнис (США) – 29,57

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