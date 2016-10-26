Владимир Пономарев: Делать крайним одного Слуцкого – неправильно. Многое зависит от руководства ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о нынешних игровых проблемах красно-синих.
- Думаю, что и в самом
клубе задумываются о том, что ЦСКА не показывает игру, соответствующую
своему уровню. Но делать крайним одного Слуцкого при этом — неправильно.
Очень многое зависит и от самого руководства. Если команде требуется
обновление, один только тренер не может решить эту задачу. А она
требуется: любая команда существует и развивается в одном составе
порядка пяти-шести лет, потом игроки стареют и идет развал. Нужно
периодически подпитывать коллектив «свежей кровью», что раньше всегда
делалось в ЦСКА.
Болельщики просто не понимают, что это системный вопрос. Хотят, чтобы команда всегда только выигрывала, но так не бывает. Построили мирового уровня стадион, куда было вложено много средств — понятное дело, что ради этого пришлось чем-то пожертвовать, например трансферами. Но сейчас надо не паниковать, а поддерживать команду, - рассказал Пономарев в интервью «Собеседнику».
В данный момент чемпионы России занимают третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» и «Зенита» на четыре очка.
29 октября армейцы на «Открытие Арене» сыграют столичное дерби со «Спартаком».
Ранее болельщики ЦСКА вывесили оскорбительный баннер в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на матче с «Локомотивом» (0:1).