Игорь Чугайнов: Пока Галицкий лезет в футбольные нюансы, «Краснодар» вряд ли выиграет что-нибудь серьезное

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов высказался о методах работы владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Мы не знаем точно, что происходит внутри «Краснодара», и можем обсуждать это только поверхностно. Но, на мой взгляд со стороны, президент «Краснодара» иногда слишком уж активно лезет в футбольные нюансы, и пока это будет продолжаться, клуб вряд ли выиграет что-нибудь серьезное. Потому что когда Галицкий говорит в интервью, как нужно бить Смолову, – это, понимаете, перебор», – сказал Чугайнов в интервью «Евро-футбол.ру».

Напомним, в 2014 году «Краснодар» дошел до финала Кубка России, а через год стал бронзовым призером премьер-лиги.