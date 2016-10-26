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Игорь Чугайнов: Пока Галицкий лезет в футбольные нюансы, «Краснодар» вряд ли выиграет что-нибудь серьезное

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов высказался о методах работы владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Мы не знаем точно, что происходит внутри «Краснодара», и можем обсуждать это только поверхностно. Но, на мой взгляд со стороны, президент «Краснодара» иногда слишком уж активно лезет в футбольные нюансы, и пока это будет продолжаться, клуб вряд ли выиграет что-нибудь серьезное. Потому что когда Галицкий говорит в интервью, как нужно бить Смолову, – это, понимаете, перебор», – сказал Чугайнов в интервью «Евро-футбол.ру».

Напомним, в 2014 году «Краснодар» дошел до финала Кубка России, а через год стал бронзовым призером премьер-лиги.

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