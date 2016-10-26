Денис Глушаков: Не все ж мне в бассейне сидеть

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение к тренировкам на поле.

– Не все ж мне в бассейне сидеть, – улыбнулся Глушаков, обращаясь к журналистам перед открытой тренировкой в Тарасовке.

Напомним, ранее Денис восстанавливался после повреждения, выполняя процедуры в бассейне.

Вскоре после начала тренировки Денис ее покинул, сказав: «Я еще вернусь».

Стоит отметить, что занятие так же покинул Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, «Спартак» сыграет с ЦСКА в субботу на «Открытие Арене» в 18.00 мск.