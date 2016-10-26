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Федор Малыхин: В третьем периоде Галимов вытащил «Ак Барс»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Форвард «Ак Барса» Федор Малыхин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) на «Татнефть-Арене» в Казани.

– Два периода мы хорошо провели, – приводит слова Малыхина официальный сайт «Ак Барса». – К сожалению, во втором периоде не получилось забить еще один-два гола. Тогда психологически нам было бы уже легче. В игровом плане преимущество было бы более весомое. В третьем периоде соперник прибавил. Мы где-то потеряли концентрацию, у нас появились провалы. «Барыс» начал нас переигрывать. Очень здорово сыграл Стас Галимов, сделал сумасшедший сэйв. Помимо этого много спасений было у него. В третьем периоде Стас нас вытащил. Но и остальные ребята бились с первой до последней секунды. Я считаю, победа закономерная, мы больше хотели победить с первой смены и до самого конца.

– Ваша тройка провела один из лучших матчей.
– Хороший матч получился. Удачно реализовали свои моменты. Думаю, у нас и до этого были хорошие игры. Миша Варнаков забивал победные голы, Дима Обухов забивал. Не могу сказать, что это лучший матч. Думаю, он еще впереди.

– Вы идете по хорошему графику результативности.
– Сейчас не думаю об этом. Самое главное, чтобы команда набирала очки.

В матче с «Барысом» Малыхин сделал результативную передачу и забил гол, ставший победным. Теперь на счету 25-летнего форварда 14 (7+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата.

В четверг «Ак Барс» сыграет дома с «Югрой».

Матч

Ак Барс - Барыс - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Варнаков (Обухов, Малыхин), 11:33 (1:0). Малыхин (Варнаков, Захарчук), 13:38 (2:0). Сен-Пьер (Боченски), 24:43 (2:1).

Место и дата

25 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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