Вячеслав Колосков: Ни одна страна мира не сможет принять на чемпионате мира 40 команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА отказаться от идеи увеличения количества команд, участвующих в финальных стадиях мировых первенств.

- Решение о запрете заявок от двух стран было принято еще при Йозефе Блаттере. А потом Инфантино объявил, что чемпионат мира будет расширен до 40 команд или даже больше. Но ни одна страна в мире не сможет принять столько команд.

Так что он сам спровоцировал двойные, тройные и так далее заявки. Еще и Мишель Платини со своим проектом Евро-2020... Это же полный хаос. Думаю, исполкому УЕФА и Совету ФИФА в ближайшее время нужно определиться с форматом турниров, поскольку это вносит неразбериху в стратегию проведения соревнований.

Могу сказать на примере чемпионата мира-2002 (в Японии и Южной Корее), где я был, что встает очень много организационных вопросов. Я уже не говорю про разное законодательство, валюту, политическую ситуацию, вопросы безопасности в разных странах, - цитирует Колоскова агентство «Р-Спорт».

Напомним, согласно проекту президента ФИФА Джанни Инфантино, количество участников чемпионатов мира может быть расширено до 48 команд.

Чемпионат мира 2030 года намерен принять у себя Уругвай и Аргентина, Австралия и Новая Зеландия, а также целый пул государств Юго-Восточной Азии.





