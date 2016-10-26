Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Колосков: Ни одна страна мира не сможет принять на чемпионате мира 40 команд

Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал ФИФА отказаться от идеи увеличения количества команд, участвующих в финальных стадиях мировых первенств.

- Решение о запрете заявок от двух стран было принято еще при Йозефе Блаттере. А потом Инфантино объявил, что чемпионат мира будет расширен до 40 команд или даже больше. Но ни одна страна в мире не сможет принять столько команд.

Так что он сам спровоцировал двойные, тройные и так далее заявки. Еще и Мишель Платини со своим проектом Евро-2020... Это же полный хаос. Думаю, исполкому УЕФА и Совету ФИФА в ближайшее время нужно определиться с форматом турниров, поскольку это вносит неразбериху в стратегию проведения соревнований.

Могу сказать на примере чемпионата мира-2002 (в Японии и Южной Корее), где я был, что встает очень много организационных вопросов. Я уже не говорю про разное законодательство, валюту, политическую ситуацию, вопросы безопасности в разных странах, - цитирует Колоскова агентство «Р-Спорт». 

Напомним, согласно проекту президента ФИФА Джанни Инфантино, количество участников чемпионатов мира может быть расширено до 48 команд.

Чемпионат мира 2030 года намерен принять у себя Уругвай и Аргентина, Австралия и Новая Зеландия, а также целый пул государств Юго-Восточной Азии.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Автор волка Забиваки получила 500 долларов за работуАвтор волка Забиваки получила 500 долларов за работуФИФА выкупила у студентки Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку - талисмана чемпионата мира 2018 года.Руслан Аджинджал: ФИФА не аргументирует, почему Косово приняли, а Абхазию – нетПрезидент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал заявил, что руководство республики намерено добиться включения в состав ФИФА по примеру Косова.Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА – это пустышка, которая ничего не значитПочетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг сборных ФИФА.Инфантино планирует расширить состав участников клубного чемпионата мира до 16 командПрезидент ФИФА Джанни Инфантино планирует изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу.Виталий Мутко: Рейтинг ФИФА надо корректироватьПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о необходимости скорректировать принцип составления рейтинга сборных ФИФА.Борис Игнатьев: Из-за расширения чемпионат мира потеряет в зрелищностиБывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном увеличении числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.Сергей Куликов: Расширение ЧМ по футболу - шанс для команд уровня МонголииРуководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал ситуацию с возможным увеличением числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.Джанни Инфантино: При увеличении числа команд уровень ЧМ вырастетПрезидент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал вопрос с увеличением команд в финальной части чемпионатов мира.Виталий Мутко: Совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира 2018 годаМинистр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира по футболу 2018 года в России.ФИФА расширила санкции против Романа ЕременкоДисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисциплинарные санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Джанни Инфантино: В ФИФА обсуждалась возможность переименования организацииПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проектах реформ, которые могут быть проведены в организации.Вячеслав Колосков: Место сборной в рейтинге ФИФА - абсолютно незначительный показатель, который никому не интересенПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о месте сборной России в обновленном рейтинге ФИФА, который вскоре будет опубликован. Он считает, что этот показатель не имеет большого значения.Джанни Инфантино: Для России чемпионат мира будет шансом показать себя в другом светеПрезидент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира 2018 года в России. Он считает, что турнир может помочь улучшить имидж страны.Джанни Инфантино: В ФИФА не все хотят перемен, но они будутПрезидент ФИФА Джанни Инфантино признался, что в организации есть силы, которые не хотят изменений. Он заверил, что в любом случае будет проводить реформы.Вячеслав Колосков: Валентин Иванов находится на хорошем счету в ФИФАБывший вице-президент ФИФА и почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, насколько реально возвращение Валентина Иванова в ФИФА.Валентин Иванов может стать заместителем председателя судейского комитета ФИФАЭкс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов в скором времени вернется на должность инструктора ФИФА, сообщают «Известия».ФИФА может наказать сборные Хорватии и Косово за антисербские лозунгиКак сообщает 24sata, сборные Хорватии и Косово могут быть наказаны ФИФА за поведение своих болельщиков во время матча отборочного турнира ЧМ-2018.Вячеслав Колосков: Что из себя представляет сборная Коста-Рики сейчас - понятия не имеюПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Коста-Рика в Краснодаре.Инфантино поздравил Мутко и сборную России с серебром на чемпионате мира по мини-футболуПрезидент ФИФА Джанни Инфантино адресовал поздравления президенту РФС и министру спорта РФ Виталию Мутко. Также он поздравил сборную России по мини-футболу со вторым местом на чемпионате мира.«Есть люди, которые в силу разных причин ко мне не очень хорошо относятся»«Есть люди, которые в силу разных причин ко мне не очень хорошо относятся»Мы вспоминаем большое интервью Валентина Иванова нашему еженедельнику «ССФ», которое он дал после своего назначения в январе 2014 года.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантиновсе новости
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосковвсе новости
ФИФА
ФИФА

Cпецпредложение