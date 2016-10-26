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Фелипе Масса: У Алонсо есть друзья среди стюардов в Остине

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что испанец Фернандо Алонсо на «Макларене» нарушал правила во время обгонов на последних кругах Гран-при США.

«Я уже поговорил с ним, – приводит Motorsport.com слова бразильца. – Если посмотреть с камеру сверху, обгон выглядит великолепным. Но он подъехал издалека и вообще не тормозил. Если бы не я, он бы просто проехал по прямой.

Даже столкнувшись со мной, он покинул пределы трассы. Я даже не пытался закрыть траекторию, так как он был очень далеко. Думаю, у него определенно есть друзья среди стюардов».

Напомним, Алонсо занял пятое место в Остине, опередив на последних кругах Массу и Карлоса Сайнса на «Торо Россо».

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