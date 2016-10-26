Virtus.Pro выиграла СНГ-квалификацию к Dota Pit S5

Fnatic получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2 Команда fnatic получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.

Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.

Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на Major Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.

Студия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.

Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston Major Студия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.

Major League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.

MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of Duty

MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of Duty Major League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.

Тони Уоткинс: «Через несколько лет киберспортсмены будут богаче футболистов»

Тони Уоткинс: «Через несколько лет киберспортсмены будут богаче футболистов» Глава EA Russia Тони Уоткинс поделился мнением о развитии киберспорта в интервью российскому Forbes.

Российкий коллектив Fantastic Five и команда из Европы Prodota Gaming стали победителями открытой европейской и американской квалификации на The Boston Major.

Fantastic Five и Prodota Gaming выиграли открытые квалификации на Major Российкий коллектив Fantastic Five и команда из Европы Prodota Gaming стали победителями открытой европейской и американской квалификации на The Boston Major.

Dignitas заняла второе место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира EPICENTER: Moscow.

GODSENT и fnatic обменялись игроками Организации GODSENT и fnatic вновь обменялись игроками по Counter-Strike: Global Offensive.

Стали известны имена всех приглашенных команд, которые примут участие в закрытой квалификации на LAN-финал Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.

Team Spirit, s4s и Tengri примут участие в закрытой квалификации на CIS Minor

Team Spirit, s4s и Tengri примут участие в закрытой квалификации на CIS Minor Стали известны имена всех приглашенных команд, которые примут участие в закрытой квалификации на LAN-финал Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.