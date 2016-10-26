Virtus.Pro выиграла СНГ-квалификацию к Dota Pit S5
Команда Virtus.Pro стала победителем СНГ-квалификации к пятому турниру Dota Pit League.
В финале квалификации медведи победили коллектив Team Empire со счетом 3:0.
Квалификации также пройдут в Северной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии.
Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.
Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.
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