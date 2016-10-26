Стивен Карри: «Голден Стэйт» получил от «Сан-Антонио» звонкую пощечину

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.

- «Голден Стэйт» получил звонкую пощечину. На первый домашний матч сезона нужно было выходить с должным уровнем мотивации и поддерживать этот уровень все 48 минут, чтобы открыть чемпионат победой. К сожалению, этого не произошло, - заявил Карри.

Матч завершился со счетом 129:100 в пользу «Шпор». Стивен Карри набрал в этой встрече 26 очков.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» дошел до финала плей-офф НБА, где уступил в семи матчах «Кливленду».