Стивен Карри: «Голден Стэйт» получил от «Сан-Антонио» звонкую пощечину
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.
- «Голден Стэйт» получил звонкую пощечину. На первый домашний матч сезона нужно было выходить с должным уровнем мотивации и поддерживать этот уровень все 48 минут, чтобы открыть чемпионат победой. К сожалению, этого не произошло, - заявил Карри.
Матч завершился со счетом 129:100 в пользу «Шпор». Стивен Карри набрал в этой встрече 26 очков.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт» дошел до финала плей-офф НБА, где уступил в семи матчах «Кливленду».
Матч
Голден Стэйт - Сан-Антонио - 100:129
Место и дата
26 октября 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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