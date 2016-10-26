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Морозов выиграл 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Токио

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Призер Олимпийских игр Владимир Морозов показал лучший результат на дистанции 100 метров брассом на восьмом этапе Кубка мира в Токио.

24-летний российский пловец опередил на 0,3 секунды бразильца Фелипе Лиму. Третье место занял японец Йосики Яманака.

Заключительный этап Кубка мира пройдет 29-30 октября в Гонконге.

Токио (Япония)
Кубок мира
8-й этап
Мужчины
100 метров, брасс

1. Владимир Морозов (Россия) – 56,80
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 56,83
3. Йосики Яманака (Япония) – 57,65

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