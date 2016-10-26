«Реал» планирует организовать на «Сантьяго Бернабеу» бой с участием Конора Макгрегора

Мадридский «Реал» планирует организовать на своей домашней арене «Сантьяго Бернабеу» вечер смешанных единоборств под эгидой UFC.

Хедлайнером такого вечера мог бы стать знаменитый полулегковес Конор Макгрегор.



Ирландец в ближайшее время не намерен драться в Лас-Вегасе, где обычно проводятся крупные мероприятия UFC, поэтому организация занимается поиском альтернативных площадок.

Испанцы хотели бы устроить бой Макгрегора на 80-тысячном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в период с мая по июль следующего года.

Отметим, что следующий бой с участием Конора состоится 12 ноября в Нью-Йорке, где он сразится с американцем Эдди Альваресом. За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор провел 23 поелинка, в которых одержал 20 побед (17 нокаутом) и потерпел три поражения.