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Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановку

Источник:  Sky SportsКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.

«Он капитан сборной, – приводит Sky Sports слова Саутгейта. – Хотя он не вышел в стартовом составе в матче со Словенией, он остается очень влиятельным человеком в команде.

Я видел, как другие игроки относились к нему, и какую позитивную обстановку он создает вокруг себя. Если бы это было не так, я бы такого не говорил».

Напомним, Руни не попал в стартовый состав сборной Англии на матч со Словенией. Также из предыдущих шести игр «Манчестер Юнайтед» лишь в одной 31-летний форвард выходил с первых минут.

11 ноября сборная Англии проведет в Лондоне матч отборочного турнира чемпионата мира с Шотландией, а 15 ноября также на «Уэмбли» сыграет товарищеский матч с Испанией.

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