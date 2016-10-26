Евгений Богачев: Не можем найти разыгрывающего из России, придется брать иностранца

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о планах по усилению состава команды.

«Нам надо укрепить состав, команде нужна свежая кровь. Кларк выбыл как минимум на шесть недель, Понкрашов – на несколько месяцев. С недолеченной травмой играет Костас Каймакоглу. Поэтому мы активно ищем первый и третий номера. Уже есть наметки, и совсем скоро мы вступим в предметные переговоры.

Есть проблема: нам не удается найти разыгрывающего с русским паспортом, придется брать иностранца. А еще один иностранный игрок не впишется в лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ. Вчера в составе «Дарушафаки» играло шесть американцев. У нас же на площадку выходило по четыре русских парня», – сказал Богачев в интервью «Известиям».

Напомним, накануне УНИКС проиграл «Дарушафаке» в Евролиге (87:94).