Евгений Богачев: Не можем найти разыгрывающего из России, придется брать иностранца
Президент УНИКСа
Евгений Богачев рассказал о планах по усилению состава команды.
«Нам надо укрепить состав, команде нужна свежая кровь. Кларк выбыл как минимум на шесть недель, Понкрашов – на несколько месяцев. С недолеченной травмой играет Костас Каймакоглу. Поэтому мы активно ищем первый и третий номера. Уже есть наметки, и совсем скоро мы вступим в предметные переговоры.
Есть проблема: нам не удается найти разыгрывающего с русским паспортом, придется брать иностранца. А еще один иностранный игрок не впишется в лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ. Вчера в составе «Дарушафаки» играло шесть американцев. У нас же на площадку выходило по четыре русских парня», – сказал Богачев в интервью «Известиям».
Напомним, накануне УНИКС проиграл «Дарушафаке» в Евролиге (87:94).
Матч
УНИКС - Дарушафака - 87:94
Место и дата
25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция