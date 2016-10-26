Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия» может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга мадридскому «Реалу».
Пр информации немецкого таблоида Bild, «Боруссия» просит за 27-летнего форварда 72 миллиона фунтов (около 80,5 млн евро).
Минувшим летом немецкий клуб отказался продать Обамеянга в «Манчестер Сити» за 67 миллионов евро.
Сам футболист ранее говорил о своем желании поиграть за королевский клуб. В текущем сезоне африканец забил 7 мячей в семи проведенных матчах чемпионата Германии.
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