Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» планирует организовать на своей домашней арене «Сантьяго Бернабеу» вечер смешанных единоборств под эгидой UFC.

«Реал» планирует организовать на «Сантьяго Бернабеу» бой с участием Конора Макгрегора

«Реал» планирует организовать на «Сантьяго Бернабеу» бой с участием Конора Макгрегора Мадридский «Реал» планирует организовать на своей домашней арене «Сантьяго Бернабеу» вечер смешанных единоборств под эгидой UFC.

Бывший вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн может занять пост спортивного директора «Гамбурга», сообщает Hamburger Morgenpost.

Йенс Леманн может стать спортивным директором «Гамбурга» Бывший вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн может занять пост спортивного директора «Гамбурга», сообщает Hamburger Morgenpost.

«Бавария» продлит контракты со своими лидерами. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Роббен, Рибери и Левандовски продлят контракты с «Баварией»

Роббен, Рибери и Левандовски продлят контракты с «Баварией» «Бавария» продлит контракты со своими лидерами. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не вел переговоры с «Реалом» о роли посла клуба в США, сообщили представители британца.

Бекхэм отказался быть послом «Реала» в США

Бекхэм отказался быть послом «Реала» в США Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не вел переговоры с «Реалом» о роли посла клуба в США, сообщили представители британца.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

Иньеста из-за травмы выбыл на 6-8 недель Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

Симеоне признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам прошлого сезона Диего Симеоне признан лучшим тренером чемпионата Испании по футболу-2015/16.

В Испании вручаются награды лучшим футболистам чемпионата страны по итогам прошлого сезона.

Облак признан лучшим вратарем сезона-2015/16 в примере, Годин – лучшим защитником В Испании вручаются награды лучшим футболистам чемпионата страны по итогам прошлого сезона.

К главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матча К главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

Испанский суд наложил арест на имущество компании, принадлежащей семье Рауля Испанский суд наложил арест на имущество компании Europa Scar Sport, принадлежащей семье бывшего форварда «Реала» Рауля Гонсалеса.

France Football опубликовал первую пятерку претендентов на «Золотой мяч» Журнал France Football опубликовал первую пятерку претендентов на «Золотой мяч».

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш признан лучшим молодым футболистом года в Европе.

Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе

Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш признан лучшим молодым футболистом года в Европе.

Представители мадридского «Реала» после матча с «Атлетиком» в рамках 9-го тура Примеры (2:1) ответили на вопросы журналистов.

Зинедин Зидан: Роналду непросто вернуться на прежний уровень Представители мадридского «Реала» после матча с «Атлетиком» в рамках 9-го тура Примеры (2:1) ответили на вопросы журналистов.

Примера. 9-й тур. «Севилья» обыграла «Атлетико», «Реал» выиграл у «Атлетика» и другие матчи

Примера. 9-й тур. «Севилья» обыграла «Атлетико», «Реал» выиграл у «Атлетика» и другие матчи Результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании.

Матч девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

«Реал» обыграл «Атлетик» и вышел на первое место в чемпионате Испании

«Реал» обыграл «Атлетик» и вышел на первое место в чемпионате Испании Матч девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».