Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» – «Динамо», «Терек» – «Уфа» и другие матчи
Результаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.
Кубок России
1/8 финала
Матч
Голы
Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов, Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш
Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46), Коржунов, Азаров
Предупреждения:
Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Состав
Амкар: Селихов, Джикия, Идову, Конде, Занев, Йовичич, Гиголаев, Гол, Костюков, Шиндер, Анене
Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Новиков, Емельянов, Павленко, Коробов, Динга, Павлюченко, Лунгу, Чантурия
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
26 октября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция