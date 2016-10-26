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Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» – «Динамо», «Терек» – «Уфа» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.

Кубок России
1/8 финала

Матч

Енисей - Сибирь - 1:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов, Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш

Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46), Коржунов, Азаров

Предупреждения:

Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Амкар - Урал

Состав

Амкар: Селихов, Джикия, Идову, Конде, Занев, Йовичич, Гиголаев, Гол, Костюков, Шиндер, Анене

Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Новиков, Емельянов, Павленко, Коробов, Динга, Павлюченко, Лунгу, Чантурия

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

26 октября 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Уфа

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - СКА-Хабаровск

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Зенит

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Оренбург

Место и дата

27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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