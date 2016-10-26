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Артем Ребров: В матче ЦСКА – «Спартак» жду жесткой борьбы

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вратарь «Спартака» Артем Ребров накануне дерби пообщался с журналистами на базе в Тарасовке. Напомним, команды сыграют в субботу на «Открытие Арене» в 18.00 мск.

– У ЦСКА сейчас кризис, считаете ли вы, что «Спартак» в этот раз фаворит?
– Ни в этот раз, ни предыдущие, когда играли против ЦСКА, таких мыслей не было. Это дерби «Спартак» – ЦСКА! Всегда жесткая борьба от первой до последней минуты.

– И все же – чувствуете, что «Спартак» сильнее?
– Ничего не чувствую и ничего не думаю. Спокойно готовимся к игре, стараемся не забивать себе голову. Будет полный стадион, чему мы очень рады!

– В этом матче особенно многое будет зависеть от вратарей?
– От вратарей всегда многое зависит. В любой команде голкипер играет важную роль. Как и оборона. Когда оборона играет слаженно, когда вратарь поможет, это взаимозаменяемо.

– Изучили манеру игры нападающего ЦСКА Ласина Траоре?
– Его знают все российские вратари, он играл уже в «Кубани», «Анжи».

– Есть в душе предвкушение праздника
– Благодаря нашим болельщикам у нас почти каждую игры аншлаги. Хотел бы сказать им спасибо! Стадион будет забит под завязку, билетов уже нет, мне поступают звонки, смс с просьбами достать билет: «Помоги!»

– Этот матч – показательный с точки зрения борьбы за «золото»? Болельщики много об этом говорят…
– Сколько я здесь играю, вокруг «Спартака» всегда много разговоров. Если мы будем обращать на это внимание… Мы не смотрим далеко вперед, готовимся к конкретной игре. Зачем нам читать болельщицкие форумы? Наше дело - готовиться. 

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