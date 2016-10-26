Snickers стал маркетинговым партнером ELEAGUE

Производитель шоколадных батончиков «Сникерс» стал официальным маркетинговым партнером киберспортивной лиги ELEAGUE.



«Snickers являеся невероятныйм брендом, который прекрасно вписывается в культуру сообщества. Мы с нетерпением ожидаем возможности создать что-то, что найдет отклик в вовлеченной в ELEAGUE фанатской базе милленниалов», – заявил в пресс-релизе Сет Ладетски, старший вице-президент по продажам компании Turner.

Партнерство включает в себя спонсорство пре-шоу турнира, а также создание контента об «оплошностях и ляпах» каждую неделю.

Второй сезон лиги ELEAGUE стартовал 21 октября и будет проходить еженедельно до 3 декабря.



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