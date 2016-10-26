Жозе Моуринью: Погба мог бы стать гениальным центральным защитником

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил универсализм французского полузащитника Поля Погба.

- Погба может играть на самых разных позициях. Проблема не в наших тактических построениях. Думаю, проблема заключается в том, что игрокам, привыкшим к другому стилю игры, требуется время на адаптацию. Особенно это относится к полузащитникам.

Полю непросто приспособиться к новым условиям, но это феноменальный футболист. У него огромный потенциал. Он по-прежнему очень молод и способен прибавить, именно с этим связаны столь высокие ожидания и инвестиции клуба.



Он постепенно прибавляет в каждом компоненте. Было бы наивно ожидать, что Поль приедет сюда и на следующий день будет поражать всех своей игрой. Но мы в него верим. Он и сам уверен в себе, так что мы спокойно воспринимаем критику. Погба, на мой взгляд, мог бы стать феноменальным центральным защитником. Взгляните на его передачи, игру в воздухе, превосходную ловкость, несмотря на внушительные габариты, - заявил Моуринью.

В данный момент «МЮ» занимает лишь 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

29 октября в 10-м туре команда Моуринью на своем поле сыграет с «Бернли». А сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги.

Поль Погба минувшим летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», став самым дорогим игроком в истории футбола.

