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Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».

Иск был подан 24 октября. По информации источника, большая часть средств — это стоимость светопрозрачной пленки для покрытия кровли арены. Она была закуплена экс-генподрядчиком за свой счет для ускорения работ и передана «Метрострою» вместе с другим оборудованием и материалами. Однако «Метрострой» так и не оплатил расходы.

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. 

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