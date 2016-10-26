Массимо Каррера: Готов проиграть в дерби с ЦСКА, но только если «Спартак» выиграет чемпионат

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сделал заявление перед матчем с ЦСКА.

– Накануне игры с «Локомотивом» вы говорили, что в «Ювентусе» была примета: проигрываешь дерби – выигрываешь чемпионат. Согласились бы на такое развитие событий сейчас в «Спартаке»? – вопрос Каррере.

– Конечно. Если мне скажут, что «Спартак» выиграет чемпионат, готов проиграть дерби. Финальный результат важнее результата в отдельной игре.

Напомним матч с ЦСКА «Спартак» проведет 29 октября на «Открытие Арене» в 18.00 мск.