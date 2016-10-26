Фернандо: Нам хватает ресурса, чтобы рассчитывать на победу в матче с ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о матче с ЦСКА, который состоится в ближайшую субботу на «Открытие Арене».
– Пока у нас не было подробного анализа соперника. Слышал от партнеров и сам понимаю, что ЦСКА и «Зенит» – наши основные соперники.
ЦСКА опасен в атаках и контратаках, хорошо обороняется. Думаю, нам хватает ресурсов, чтобы двигаться к цели и рассчитывать на победу в этом матче, – заявил Фернандо.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически