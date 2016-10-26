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Каррера прокомментировал готовность Промеса, Зе Луиша и Глушакова

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал состояние Дениса Глушакова, Зе Луиша и Квинси Промеса, пропустивших последний матч.

– Наблюдаю за ними. Все продолжают тренироваться индивидуально. Пока они не готовы на 100 процентов. У нас еще есть пара дней до матча. Посмотрим, в каком они будут состоянии, – заявил Каррера.

Напомним матч с ЦСКА «Спартак» проведет 29 октября на «Открытие Арене» в 18.00 мск.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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