Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иво Иличевич: Счастлив, что забил «Томи», но еще больше – что мы выиграли

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи», автор дубля в ворота «Томи» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ Иво Иличевич рассказал о своем переходе в российскую команду и о первом дубле в чемпионате России.

-  Как после стольких лет в немецком чемпионате вы решились покинуть Германию и перейти в «Анжи»?

- Я отыграл более 10 сезонов в Бундеслиге. Мог остаться и в «Гамбурге», мне предлагали контракт на год. Но я хотел попробовать себя в новом клубе, в новой стране. Было предложение из Испании. Но и там речь шла об однолетнем соглашении. А я хотел перейти в клуб, заинтересованный в длительном сотрудничестве. У меня получились хорошие переговоры с «Анжи», и я подписал трехлетний контракт.

- Что вдохновило вас на такую яркую игру, на два отличных гола?

- Мы не очень хорошо выглядели в первом тайме. Было очень важно забить. Здорово, что мне это удалось, причем дважды. Но еще важнее, что мы выиграли эту игру. Потому что ехали именно за победой и только за ней. Поэтому да, я счастлив, что забил, но еще больше – что мы выиграли как команда.

После этого матча команда из Махачкалы поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 16 очков. В следующем туре подопечные Павла Врба примут 30 октября «Краснодар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каррера прокомментировал готовность Промеса, Зе Луиша и ГлушаковаГлавный тренер «Спартака» прокомментировал состояние Дениса Глушакова, Зе Луиша и Квинси Промеса, пропустивших последний матч.Фернандо: Нам хватает ресурса, чтобы рассчитывать на победу в матче с ЦСКАПолузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о матче с ЦСКА, который состоится в ближайшую субботу на «Открытие Арене».Массимо Каррера: Готов проиграть в дерби с ЦСКА, но только если «Спартак» выиграет чемпионатГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера сделал заявление перед матчем с ЦСКА.Артем Ребров: В матче ЦСКА – «Спартак» жду жесткой борьбыВратарь «Спартака» Артем Ребров накануне дерби пообщался с журналистами на базе в Тарасовке.Промес тренируется в тренажерном залеПолузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе.Посторонним вход разрешен. Как работает стадион «Локомотив»Посторонним вход разрешен. Как работает стадион «Локомотив»Современный футбольный стадион можно сравнить с айсбергом, большая часть которого скрыта от глаз.Денис Глушаков: Не все ж мне в бассейне сидетьПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение к тренировкам на поле.Маурисио получил травму и не сыграет с ЦСКАЗащитник «Спартака» Маурисио пропустит дерби с ЦСКА.Игорь Чугайнов: Пока Галицкий лезет в футбольные нюансы, «Краснодар» вряд ли выиграет что-нибудь серьезноеБывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов высказался о методах работы владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.Владимир Пономарев: Делать крайним одного Слуцкого – неправильно. Многое зависит от руководства ЦСКАБывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о нынешних игровых проблемах красно-синих.Глушаков и Зе Луиш начали тренировку в общей группе «Спартака». Промес – нетПолузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш вернулись к тренировкам с основой «Спартака».Денис Бояринцев: Уходил в «Спартак» на повышение, а в итоге лишился золотых медалейБывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев рассказал о своем переходе из «Рубина» в «Спартак» и упущенной возможности вернуться в казанский клуб.Василий Березуцкий: «Спартак» много раз объявляли чемпионом, а потом ситуация меняласьЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от столичного дерби со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.Элвер Рахимич: Надеюсь, ЦСКА победит «Спартак», и все разговоры об отставке Слуцкого прекратятсяБывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал критику в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.Сергей Карасев: Подошел Кудряшов и заявил, что это он нарушил правила и сам ушел с поляРоссийский арбитр Сергей Карасев рассказал о самом запоминающемся случае в своей карьере. Это произошло в матче «Терека» с «Зенитом», когда Федор Кудряшов обратил внимание судьи на его ошибку.Бывший полузащитник «Спартака» Де Зеув завершил карьеру футболистаБывший полузащитник «Спартака» Деми Де Зеув завершил карьеру футболиста, сообщает Fcupdate.nl.Николай Левников: Николаев справится с судейством в матче «Спартак» – ЦСКАИсполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал назначение Алексея Николаева судьей главного матча 12-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА.Алексей Николаев: Назначение на матч «Спартак – ЦСКА? Без комментариевАрбитр Алексей Николаев не стал комментировать свое назначение на матч ближайшего тура «Спартак» – ЦСКА.Николаев рассудит «Спартак» и ЦСКАСтало известно, кто будет обслуживать матчи 12-го тура чемпионата России. Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА будет москвич Алексей Николаев.Под свист аплодисментов. Колонка Сергея МикуликаПод свист аплодисментов. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – об интересной турнирной борьбе без интересного футбола.

Томь
Томькалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Иво Иличевич
Иво Иличевичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение