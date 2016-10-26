Иво Иличевич: Счастлив, что забил «Томи», но еще больше – что мы выиграли

Полузащитник «Анжи», автор дубля в ворота «Томи» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ Иво Иличевич рассказал о своем переходе в российскую команду и о первом дубле в чемпионате России.

- Как после стольких лет в немецком чемпионате вы решились покинуть Германию и перейти в «Анжи»?

- Я отыграл более 10 сезонов в Бундеслиге. Мог остаться и в «Гамбурге», мне предлагали контракт на год. Но я хотел попробовать себя в новом клубе, в новой стране. Было предложение из Испании. Но и там речь шла об однолетнем соглашении. А я хотел перейти в клуб, заинтересованный в длительном сотрудничестве. У меня получились хорошие переговоры с «Анжи», и я подписал трехлетний контракт.



- Что вдохновило вас на такую яркую игру, на два отличных гола?

- Мы не очень хорошо выглядели в первом тайме. Было очень важно забить. Здорово, что мне это удалось, причем дважды. Но еще важнее, что мы выиграли эту игру. Потому что ехали именно за победой и только за ней. Поэтому да, я счастлив, что забил, но еще больше – что мы выиграли как команда.

После этого матча команда из Махачкалы поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 16 очков. В следующем туре подопечные Павла Врба примут 30 октября «Краснодар».