Кристиан Хорнер: Для Хэмилтона все просто, как финал кубка по футболу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал противостояние Льиса Хэмилтона и Нико Росберга в чемпионате «Формулы-1».

«Все в руках Росберга, не так ли? Если он финиширует вторым в следующих трех гонках, то у Льюиса просто закончится время. Но случиться может все. Прокол, сход, и при этом победа Льюиса – и вот внезапно их разделяет одно очко. Для Льюиса все просто – как финал кубка по футболу. Нужно выиграть все гонки. А что случится с другой машиной он контролировать уже не может», - цитирует Хорнера Motorsport.

Напомним, обоих пилотов «Мерседеса» за три гонки до конца сезона разделяет 26 очков. 331 у Росберга, который лидирует в личном зачете и 305 у идущего следом Хэмилтона.