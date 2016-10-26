Златан Ибрагимович: Когда болельщики «Сити» встречают меня, они становятся болельщиками «Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед»
Златан Ибрагимович рассказал о встречах с болельщиками «Манчестер Сити».
«Я много встречал их болельщиков, но он становились болельщиками «Юнайтед» после встречи со мной», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом на «Олд Траффорд» в Кубке лиги.
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