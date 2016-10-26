Златан Ибрагимович: Когда болельщики «Сити» встречают меня, они становятся болельщиками «Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о встречах с болельщиками «Манчестер Сити».

«Я много встречал их болельщиков, но он становились болельщиками «Юнайтед» после встречи со мной», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, во вторник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом на «Олд Траффорд» в Кубке лиги.