Оуэн Харгривз: Я не понимаю, как можно продавать Мхитаряна

Бывший полузащитник сборной Англии, «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал сообщения о том, что тренер «МЮ» Жозе Моуринью в ближайший трансферный период планирует расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

«Я не могу поверить в то, что он недостаточно хорош. Если бы я выбирал идеальный стартовый состав для нынешнего «Юнайтед», то Мхитарян точно был бы в нем», – заявил Харгривз.



«Мхитарян в прошлом году тоже неярко стартовал в прошлом сезоне, а закончил его лучшим игроком года в бундеслиге с 23 забитыми голами и 32 передачами», – приводит слова Харгривза английская The Sun.

Напомним, что 27-летний Мхитарян стал одним из главных приобретений «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, когда перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии». Перед стартом сезона Моуринью называл его в числе тех футболистов, на которых он особенно рассчитывает в чемпионате. Однако после поражения «МЮ» от «Манчестер Сити» 10 сентября Мхитарян ни разу не вышел на поле в составе «Юнайтед».