Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Плишкова6:3, 2:6, 4:5Кузнецова
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Енисей1 : 1Сибирь
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игроки «Динамо» чистят от снега поле в Великом Новгороде

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Игроки «Динамо» решили помочь сотрудникам стадионе «Электрон» в Великом Новгороде очистить поле от снега, сообщает клубная пресс-служба.

Во вторник «Тосно» и «Динамо» сыграют в 1/8 финала Кубка России. Матч начнется в 19:00 (мск).

Напомним, команды являются лидерами ФНЛ.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Тосно - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Милевский: Не жалею, что принял украинское гражданствоФорвард «Тосно» Артем Милевский сказал, что не жалеет о смене гражданства. В начале карьеры он сменил гражданство с белорусского на украинское.Кубок России. «Енисей» – «Сибирь». Онлайн«Енисей» примет сегодня «Сибирь» в 1/8 финала Кубка России.«Анжи» – «Зенит». 21 футболист отправился на матч, Кришито не полетел в Махачкалу«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 1/8 финала Кубка России против «Анжи».Анатолий Катрич: В матче с «Тосно» мы должны показать, что мы сильнейшиеПолузащитник «Динамо» Анатолий Катрич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Росси с «Тосно».Кубок России. 1/8 финала. «Тосно» – «Динамо», «Терек» – «Уфа» и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.Александр Бубнов: «Динамо» и «Тосно» – единственные команды ФНЛ, которые могут побороться за Кубок РоссииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Тосно» и московского «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.Дмитрий Богаев: «Динамо» «точит зуб» на насПолузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от встречи с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.«Рубин» – «СКА-Хабаровск». Текстовая трансляция в 19.00 мск«Рубин» примет сегодня «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России.«Тосно -– «Динамо». Текстовая трансляция в 19.00 мск«Тосно» примет сегодня московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.«Терек» – «Уфа». Текстовая трансляция в 19.00 мск«Терек» примет сегодня «Уфу» в 1/8 финала Кубка России.Дмитрий Богаев: «Динамо» точит на нас зуб за прошлое поражениеПолузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Вратарь «Тосно» перед встречей с «Динамо» вспомнил о работе с Юрием Калитвинцевым в «Волге» и пожелал ЦСКА разрешить конфликт с фанатами.Мирослав Лобанцев: В матче с «Крыльями» «Локо» нужно забивать первыми и желательно до перерываГолкипер «Локомотива» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов», который пройдет в рамках 1/8 финала Кубка России.Антон Шунин: В Великом Новгороде будет интересный поединок двух лидеров ФНЛГолкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тосно», который состоится в рамках четвертьфинала Кубка России.Участие Жиркова и Кришито в матче с «Анжи» под вопросомСегодня «Зенит» начинает подготовку к матчу Кубка России с «Анжи».Дерлей: Главная проблема «МЮ» Моуринью – слабый составДерлей: Главная проблема «МЮ» Моуринью – слабый составЭкс-нападающий «Порту» Дерлей заступился за своего бывшего тренера Жозе Моуринью и рассказал о сотрудничестве с «Динамо».Артем Милевский: Я готов вернуться в киевское «Динамо»Форвард «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о возможном возвращении в киевское «Динамо», а также рассказал о том, следит ли он за прессой.МВД объяснил уход полиции со стадионов и перекладывание ответственности за порядок на матчах на клубы18 октября «Советский спорт» написал заметку о массовых драках на матчах «Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Владимир) - «Текстильщик» (Иваново). Одна из причин случившегося, как оказалось, в том, что с осени 2016 года взаимодействие между полицией и клубами в организации порядка на спортивных мероприятиях претерпело изменения.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.Александр Елизаров: «Динамо» нужно думать о том, как выйти из финансовой ямыЗаместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал финансовые проблемы столичной футбольной команды.

Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение