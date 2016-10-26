Игроки «Динамо» чистят от снега поле в Великом Новгороде
Игроки «Динамо»
решили помочь сотрудникам стадионе «Электрон» в Великом Новгороде очистить поле
от снега, сообщает клубная пресс-служба.
Во вторник «Тосно» и «Динамо» сыграют в 1/8 финала Кубка России. Матч начнется в 19:00 (мск).
Появилась уверенность, что матч #ТосноДинамо состоится - к расчистке поля подключились динамовцы! pic.twitter.com/jQcDNmVd1x— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 26 октября 2016 г.
Напомним, команды являются лидерами ФНЛ.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция
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