Денис Глушаков: Дорогие друзья, у меня нет билетов на матч «Спартак» – ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что у него нет билетов на матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«У меня билетов нет, дорогие друзья. В кассах тоже нет билетов. Спасибо за понимание. Каждый день звонят, просят, устал каждому объяснять», – написал в инстаграме Глушаков.

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.